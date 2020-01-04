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На Южно-Украинской АЭС экстренно отключен третий энергоблок

В "Энергоатоме" уточнили, что "радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм"
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© Донат Сорокин/ТАСС, архив

КИЕВ, 4 января. /ТАСС/. Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключился от энергосети из-за срабатывания защиты. Об этом сообщила в субботу пресс-служба компании "Энергоатом".

"Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети действием автоматической защиты. Причины срабатывания защиты выясняются", - отмечается в сообщении.

В "Энергоатоме" уточнили, что "радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм".

В настоящее время работают два энергоблока Южно-Украинской АЭС. Их суммарная мощность составляет 2040 МВт.

Южно-Украинская АЭС находится на берегах Южного Буга в Южноукраинске Николаевской области, она является обособленным подразделением государственного предприятия "Энергоатом". На АЭС эксплуатируются три энергоблока суммарной мощностью 3000 МВт.

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