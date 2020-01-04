Тело пропавшего под лавиной сноубордиста нашли на Чукотке

ТАСС, 4 января. Тело сноубордиста, который пропал в конце декабря на Чукотке, обнаружено в 15 км от поселка Эгвекинот, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу, размещенном в субботу на сайте ведомства.

По данным правительства региона, 22 декабря 2019 года фрирайдер катался на необорудованном склоне и пропал после схода лавины, которая стала самой крупной за 35 лет (ее длина составила более 1,2 тыс. метров, а ширина - до 30 метров).

"4 января в распадке, расположенном в 15 километрах от населенного пункта Эгвекинот, в месте схода лавины обнаружено тело ранее пропавшего сноубордиста. Главное управление МЧС России по Чукотскому автономному округу выражает благодарность неравнодушным людям и организациям, принявшим участие в поисковых мероприятиях", - отмечается в сообщении.

Поиски сноубордиста осложнялись отсутствием информации о точном месте, где он находился, так как катался он один. В этом районе нет горнолыжной базы, сноубордист спускался по пересеченной местности. В течение первых двух суток после ЧП около 200 человек обследовали всю площадь сошедшей лавины. За первую неделю поисков спасатели и волонтеры при морозе в 25 градусов расчистили более 5,6 тыс. кв. метров из 37,5 тыс. кв. метров этой территории.