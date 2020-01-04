Тайваньские эксперты получили данные "черных ящиков" разбившегося военного вертолета

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 января. /ТАСС/. Эксперты на Тайване успешно расшифровали данные двух бортовых самописцев военного вертолета, разбившегося в минувший четверг на севере острова. Об этом сообщил в субботу Тайваньский совет по безопасности на транспорте.

Специалисты проанализировали данные радаров, параметры полета и другую информацию. Результаты в ближайшее время будут направлены оборонному ведомству, которое затем огласит причину катастрофы, которая повлекла гибель восьми высокопоставленных военных.

Вертолет UH-60M Black Hawk 2 января потерпел крушение в горном районе в специальном муниципалитете Синьбэй. На его борту находились 13 человек. Пятеро из них выжили, восемь погибли, включая начальника Генштаба ВС Тайваня Шэнь Имина и еще двух генералов.

В пятницу утром эксперты обнаружили два "черных ящика", которые оказались в неповрежденном состоянии, и приступили к расшифровке.