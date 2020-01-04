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В Москве из незаконного оборота изъяли около 200 кг осетрины и 2 кг черной икры

Продукцию обнаружили на одном из сельскохозяйственных рынков

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Около 200 кг осетрины и два килограмма черной икры изъяли полицейские из незаконного оборота в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных на одном из сельскохозяйственных рынков Москвы, полицейскими обнаружены и изъяты 2 кг черной икры и около 200 кг рыб осетровых пород холодного и горячего копчения, добытые браконьерским способом. Общая стоимость изъятого товара составляет около полумиллиона рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ ("Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных ресурсов, принадлежащим к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ").

"Образцы изъятой продукции направлены на экспертизу в Росрыболовство. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все лица, причастные к данной противоправной деятельности", - заключили в главке.

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