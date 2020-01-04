СК назвал предварительную причину гибели четырех человек при пожаре на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Следствие рассматривает в качестве причины гибели четырех человек при пожаре в частном доме на Ставрополье возможную неисправность отопительных приборов. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.

"После тушения пожара в одном из частных домовладений были обнаружены тела двух мужчин, женщины и ребенка. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность отопительных приборов", - говорится в сообщении.

По факту гибели четырех человек, в том числе восьмилетней девочки, возбуждено уголовное дело по статье ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), в рамках его расследования назначены экспертизы.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю журналистам сообщили, что рассматриваются несколько причин возникновения пожара. "Органами дознания МЧС России рассматривается несколько причин произошедшего. Наиболее вероятная из которых - неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в субботу в селе Горькая Балка Советского городского округа на территории частного домовладения.