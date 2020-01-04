{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Москве по делу о вымогательстве у художника Сафронова арестовали модель и ее подругу

Источник в правоохранительных органах сообщил, что Марину Рудницкую подозревают в вымогательстве около 500 тыс. рублей
Никас Сафронов Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Никас Сафронов
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Таганский суд Москвы отправил в СИЗО столичную модель Марину Рудницкую, подозреваемую в вымогательстве у художника Никаса Сафронова около 500 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Таганский суд арестовал Рудницкую на два месяца, а ее подругу Татьяну Морозову отправил под домашний арест на тот же срок", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данным следствия, Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала и пригрозила, что выступит с разоблачением в одном из шоу на федеральном канале. За свое молчание она через свою подругу, которая выступила в качестве посредника, потребовала у Сафронова около 500 тыс. рублей. Рудницкую и Морозову задержали сотрудники полиции с поличным во время передачи денег.

Новость обновлена (16:25 мск) - добавлены подробности

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Задержан мужчина, сообщивший о якобы минировании Новгородского Кремля
Он находился в состоянии алкогольного опьянения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС