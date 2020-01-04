В Москве по делу о вымогательстве у художника Сафронова арестовали модель и ее подругу

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Таганский суд Москвы отправил в СИЗО столичную модель Марину Рудницкую, подозреваемую в вымогательстве у художника Никаса Сафронова около 500 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Таганский суд арестовал Рудницкую на два месяца, а ее подругу Татьяну Морозову отправил под домашний арест на тот же срок", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данным следствия, Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала и пригрозила, что выступит с разоблачением в одном из шоу на федеральном канале. За свое молчание она через свою подругу, которая выступила в качестве посредника, потребовала у Сафронова около 500 тыс. рублей. Рудницкую и Морозову задержали сотрудники полиции с поличным во время передачи денег.

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