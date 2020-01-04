Буксировочное устройство пассажирского Boeing сломалось при перевозке борта в Шереметьево

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Поломка буксировочного устройства произошла при перемещении самолета Boeing 777 в аэропорту Шереметьево. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, борт готовился к вылету в Петропавловск-Камчатский, в этот момент пассажиров на нем еще не было.

"При буксировке тягачом у самолета сломалось буксировочное устройство", - сказал источник. По его словам, данный инцидент на работу аэропорта не повлиял. Пострадавших нет.

В свою очередь в пресс-службе аэропорта Шереметьево ТАСС подтвердили факт инцидента, однако отметили, что самолет не поврежден. "Факта повреждения ВС (воздушного судна) не было. Был факт срезания двух болтов буксировочного устройства", - сообщил ТАСС собеседник агентства.