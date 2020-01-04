В Самаре 1,5 тыс. человек эвакуировали из торгового центра после срабатывания сигнализации

ТАСС, 4 января. В торговом центре "Мега" в Самаре из-за возгорания бумаги эвакуировали 1,5 тыс. посетителей, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

"В ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в торговом центре "Мега" в Самаре. Пожарно-спасательные подразделения автоматически были направлены по повышенному рангу вызова. По прибытии подразделений к месту вызова установлено, что на первом этаже в помещении туалета горела бумага в урне на площади 0,5 кв. метров. В целях безопасности из здания торгового центра было эвакуировано 1500 человек", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что возгорание ликвидировали подручными средствами до прибытия пожарных подразделений, в связи с этим был отменен ранг вызова (№ 2).