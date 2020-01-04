{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Самаре 1,5 тыс. человек эвакуировали из торгового центра после срабатывания сигнализации

Пожарные установили, что на первом этаже в помещении туалета в урне загорелась бумага

ТАСС, 4 января. В торговом центре "Мега" в Самаре из-за возгорания бумаги эвакуировали 1,5 тыс. посетителей, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

"В ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в торговом центре "Мега" в Самаре. Пожарно-спасательные подразделения автоматически были направлены по повышенному рангу вызова. По прибытии подразделений к месту вызова установлено, что на первом этаже в помещении туалета горела бумага в урне на площади 0,5 кв. метров. В целях безопасности из здания торгового центра было эвакуировано 1500 человек", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что возгорание ликвидировали подручными средствами до прибытия пожарных подразделений, в связи с этим был отменен ранг вызова (№ 2).

Теги
РоссияСамарская область
Реклама на ТАСС
В Москве по делу о вымогательстве у художника Сафронова арестовали модель и ее подругу
Источник в правоохранительных органах сообщил, что Марину Рудницкую подозревают в вымогательстве около 500 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС