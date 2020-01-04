Площадь пожара на складе в Подмосковье возросла до 1600 кв. метров

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Площадь пожара, возникшего на складе с пластиком в подмосковных Мытищах, увеличилась до 1600 кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"По уточненным данным, горит склад, внутри которого хранятся пластиковые изделия и оборудование для изготовления бассейнов. Общая площадь пожара составляет 1,6 тыс. кв. метров", - сказал источник.

По его словам, из-за пластика внутри наблюдается едкий дым. Он добавил, что угроза распространения огня на соседние здания пока сохраняется. Данных о пострадавших нет.

Ранее было известно, что огонь распространился на площади около 1.2 тыс. кв. метров.

"Возгорание возникло около часа ночи. Сейчас склад горит по всей площади, которая составляет порядка 1,2 тыс. кв. метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, рядом с горящим строением находятся газовая котельная и еще одно двухэтажное здание.

Пожару присвоен повышенный второй номер сложности.

В новость были внесены изменения (2:28 мск) - добавлены подробности.