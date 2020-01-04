Один человек погиб в лесном пожаре на востоке Австралии

СИДНЕЙ, 5 января. /ТАСС/. Число жертв лесных пожаров на юго-восточном побережье Австралии возросло до 19. Как сообщил комиссар региональной пожарной службы штата Новый Южный Уэльс (NSWRFS) Шейн Фитцсиммонс в воскресенье, в огне погиб еще один человек, а четверо пожарных получили травмы.

Глава ведомства отметил, минувшая ночь стала очень сложной для пожарных штата, которые боролись с огнем, охватившим более чем 300-километровую линию южного побережья региона. В огне погиб 46-летний мужчина, помогавший своему другу спасти от лесного пожара дом. Четверо пожарных подучили травмы во время тушения огня. Таким образом общее количество погибших в ходе лесных пожаров в Австралии с середины октября по 5 января составило 19 человек, а число пострадавших увеличилось до 39.

В ходе пресс-конференции в Сиднее премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян сообщила, что городам побережья и центральной части штата был нанесен "значительный материальный ущерб". "Сотни домов были потеряны в огне по всему штату: вдоль южного побережья, а также на высокогорье и на юге региона. Сотрудники NSWRFS и эксперты правительства штата уже сегодня посетят с инспекцией пострадавшие районы и смогут оценить ущерб", - сказала она.

В настоящий момент на территории Нового Южного Уэльса зарегистрировано 150 лесных пожаров, треть из которых остается нелокализованными. Для трех районов выпущено предписание о немедленной эвакуации, жители еще девяти районов должны быть готовыми оставить свои дома в любой момент. С огнем борются более 2,5 тыс. пожарных и сотни единиц спецтехники, включая 90 тяжелых самолетов.

Штат Виктория

На восточном берегу штата Виктория продолжается операция по эвакуации жителей города Маллакоота, в котором порядка 4 тыс. человек оказались заблокированы огнем и нашли убежище на городском пляже. Людей эвакуируют два корабля ВМС Австралии. Военные вертолеты продолжают доставлять еду и предметы первой необходимости в изолированный город. Как ожидается, автодорожное сообщение с Маллакоотой удастся наладить не ранее, чем через две недели.

Шесть районов штата 3 января были объявлены зоной стихийного бедствия, их жителям предписано подготовиться к эвакуации. На территории региона огнем уничтожены почти 1 млн га леса, в результате пожаров погибли как минимум два человека, еще шестеро считаются пропавшими без вести. На востоке штата сгорели две электростанции, оставив без электричества и связи более 2 тыс. домов.

Масштабные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров были уничтожены порядка 6 млн га леса, были уничтожены около 2 тыс. жилых домов и порядка 3 тыс. административных и хозяйственных построек. На протяжении всего пожарного сезона, начавшегося в феврале 2019 года, в огне погибли 23 человека, в том числе трое пожарных. Шесть человек пропали без вести.