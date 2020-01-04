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В Москве мужчина ранил человека из пистолета

Пострадавшего госпитализировали

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. В квартире на улице Кутузова в Москве мужчина ранил своего знакомого из травматического пистолета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В ночь на пятое января в одной из квартир на улице Кутузова, 1 между двумя мужчинами во время распития спиртных напитков произошла ссора, в результате чего один выстрелил в другого из травматического пистолета. В настоящее время пострадавший госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

По его словам, стрелявший мужчина задержан, по данному факту полиция проводит проверку.

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