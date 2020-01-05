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В результате авиаудара по Триполи погибли 28 студентов военного колледжа

Авианалету подвергся жилой квартал Эль-Хадба эль-Хадра

КАИР, 5 января. /ТАСС/. По меньшей мере 28 кадетов военного колледжа погибли, 18 получили ранения в субботу вечером в результате авиаудара по военному колледжу в Триполи. Об этом, как передает ливийский информационный портал Afrigatenews, сообщили на своей странице в Facebook полномочные представители проводимой Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа операции "Вулкан гнева".

По информации ПНС, авианалету подвергся жилой квартал Эль-Хадба эль-Хадра ливийской столицы, где расположен колледж.

ПНС возложило ответственность за гибель студентов на силы, лояльные командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтару. После новости о гибели кадетов в подконтрольных ПНС Триполи, а также Мисурате и Зуваре, несмотря на поздний час, начались стихийные митинги с осуждением удара по колледжу.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. 12 декабря Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок.

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Ливия
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