В Приморском крае около 30 автомобилей частично провалились под лед

ТАСС, 5 января. Около 30 машин частично провалились под лед в нескольких метрах от берега на острове Русский в Приморском крае. Пострадавших нет. Об этом сообщили журналистам в главном управлении МЧС России по региону в воскресенье.

"Вызов в центр управления в кризисных ситуациях поступил в 09:45 по местному времени (02:45 мск), поступило сообщение, что во Владивостоке на острове Русский в бухте Воевода произошел частичный провал под лед около 30 припаркованных машин", - говорится в сообщении.

Как отметили ТАСС в управлении, машины провалились под лед частично. "Глубина доходит до метра-полутора. Автолюбители, несмотря на все предупреждения спасателей о том, что опасно выезжать на лед, все-таки выехали, припарковавшись не на берегу, а на льду", - отметили в ведомстве.

К месту происшествия для оказания помощи направлены группа Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России, спасатели Краевой поисково-спасательной службы, Владивостокской городской службы спасения, управление МВД. Сообщается, что некоторые автовладельцы уже самостоятельно выехали на берег.

Бухта Воевода граничит с западным берегом острова Русский и расположена к северо-востоку от бухты Филипповского. Остров Русский расположен в километре от города Владивостока и является частью муниципального образования Владивостокский городской округ. Согласно гидрометцентру температура во Владивостоке днем составит минус 5 градусов.