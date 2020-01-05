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СМИ: один человек погиб при сходе лавины на западе Канады

Инцидент произошел в районе озера Кэбин

ОТТАВА, 5 января. /ТАСС/. Один человек попал под лавину и погиб в горах на юге западной канадской провинции Британская Колумбия. Об этом в субботу сообщил телеканал СTV.

Инцидент произошел в районе озера Кэбин, что примерно в 56 км к западу от города Мерритт. Установлено, что двое мужчин катались в этом районе на снегоходах, один из них и попал под лавину. Персональные данные погибшего не раскрываются.

Ранее специалисты ведомства по наблюдению за этими природными явлениями (Avalanche Canada) распространили предупреждение о большой вероятности схода лавин в горах Британской Колумбии из-за прошедшего сильного снегопада.

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Канада
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