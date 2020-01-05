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В Приморье четырехлетняя девочка разбилась при спуске с горы на тюбинге

Ребенок умер от черепно-мозговой травмы в больнице

ТАСС, 5 января. Следственные органы Следственного комитета РФ по Приморскому краю начали проверку после гибели четырехлетней девочки, которая при спуске с горы на тюбинге врезалась в дерево. Площадка не была специально оборудована, сообщили журналистам в ведомстве в воскресенье.

"2 января в поселке Лозовый города Партизанска 4-летняя девочка скатилась с горы на тюбинге и врезалась в дерево. От полученной черепно-мозговой травмы ребенок скончался на следующий день в больнице. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю проводится доследственная проверка в порядке статей 143, 144 Уголовно-процессуального кодекса РФ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что место не было специально оборудовано для зимних игр.

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РоссияПриморский край
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