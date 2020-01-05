Полиция ищет стрелка, который в новогоднюю ночь ранил ребенка под Иркутском

ИРКУТСК, 5 января. /ТАСС/. Ребенок получил ранение в результате стрельбы в одном из садовых товариществ (СНТ) под Иркутском. Полиция ищет стрелка, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Инцидент произошел в ночь первого января. Местный житель сообщил, что ребенок получил касательное ранение пулей, царапину щеки и шеи. Сейчас проводится проверка, пуля находится на исследовании у экспертов-криминалистов, чтобы определить вид оружия, из которого производился выстрел. Личность стрелка выясняется", - сообщил собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в региональном Минздраве, ребенку госпитализация не потребовалась.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, по предварительной версии, стрелок не целился в ребенка, произошел несчастный случай.