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В Ленинградской области задержали троих подозреваемых в убийстве мужчины

Полиция разыскивает еще одного подозреваемого в совершении преступления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Полицейские в Ленинградской области задержали троих молодых людей, подозреваемых в убийстве мужчины, который числился в розыске как пропавший без вести. Об этом журналистам в воскресенье сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"В полицию поступило сообщение от 35-летней жительницы деревни Выскатка о том, что у заброшенной котельной, на дне дренажного колодца, с гематомами и ссадинами различных частей тела обнаружено тело находившегося в розыске как пропавшего без вести <…> местного жителя 1991 года рождения. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержаны трое неработающих жителей деревни в возрасте от 18 до 23 лет", - сказано в сообщении.

В ГУ МВД добавили, что приняты меры к розыску еще одного подозреваемого - 26-летнего местного жителя. Следственное управление СК РФ по Ленинградской области возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"). Двое из троих задержанных ранее уже были судимы.

Теги
РоссияЛенинградская область
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