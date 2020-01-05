Рода Стюарта с сыном обвинили в нападении на охранника в США

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Британский рок-певец Род Стюарт и его сын Шон подрались с охранником в отеле города Палм-Бич во Флориде. Как сообщает телеканал NBC, музыканту с сыном предстоит разбирательство в суде.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь в гостинице The Breakers. Стюарты попытались пройти через зону, отведенную для детей участников вечеринки. Безопасность в этой зоне обеспечивал охранник Джесси Диксон, который не пустил их и попросил покинуть площадку для несовершеннолетних.

Телекомпания изложила содержание протокола, составленного полицией на месте инцидента. Согласно показаниям охранника, он положил ладонь на грудь Шона Стюарта и попросил его удалиться. Сын музыканта отпихнул Диксона, а подоспевший отец нанес ему удар в левую сторону грудной клетки. Полиция получила в свое распоряжение запись этой сцены с камер внутреннего наблюдения отеля и не сомневается в том, что виновниками драки были британцы.

Позже Род Стюарт принес свои извинения за несдержанность, однако охранник решил выдвинуть ему и его 39-летнему сыну обвинения в нанесении побоев. Рассмотрение жалобы в суде назначено на 5 февраля.

Род Стюарт за свою творческую карьеру выпусти 30 альбомов и прославился сольными выступлениями. Журнал Q поставил Стюарта на 33-е место в списке 100 величайших певцов современности. Семь альбомов исполнителя в разное время возглавляли британский хит-парад UK Albums Chart, а 31 из 62 композиций входили в "первую десятку" хит-парадов. Произведения Стюарта распроданы в мире тиражом свыше 120 млн экземпляров.