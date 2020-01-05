{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рода Стюарта с сыном обвинили в нападении на охранника в США

По данным телеканала NBC, музыкант и его сын Шон во время празднования Нового года ударили охранника, который не пустил на площадку для детей

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Британский рок-певец Род Стюарт и его сын Шон подрались с охранником в отеле города Палм-Бич во Флориде. Как сообщает телеканал NBC, музыканту с сыном предстоит разбирательство в суде.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь в гостинице The Breakers. Стюарты попытались пройти через зону, отведенную для детей участников вечеринки. Безопасность в этой зоне обеспечивал охранник Джесси Диксон, который не пустил их и попросил покинуть площадку для несовершеннолетних.

Телекомпания изложила содержание протокола, составленного полицией на месте инцидента. Согласно показаниям охранника, он положил ладонь на грудь Шона Стюарта и попросил его удалиться. Сын музыканта отпихнул Диксона, а подоспевший отец нанес ему удар в левую сторону грудной клетки. Полиция получила в свое распоряжение запись этой сцены с камер внутреннего наблюдения отеля и не сомневается в том, что виновниками драки были британцы.

Позже Род Стюарт принес свои извинения за несдержанность, однако охранник решил выдвинуть ему и его 39-летнему сыну обвинения в нанесении побоев. Рассмотрение жалобы в суде назначено на 5 февраля.

Род Стюарт за свою творческую карьеру выпусти 30 альбомов и прославился сольными выступлениями. Журнал Q поставил Стюарта на 33-е место в списке 100 величайших певцов современности. Семь альбомов исполнителя в разное время возглавляли британский хит-парад UK Albums Chart, а 31 из 62 композиций входили в "первую десятку" хит-парадов. Произведения Стюарта распроданы в мире тиражом свыше 120 млн экземпляров.

Теги
СШАВеликобритания
Реклама на ТАСС
В Ингушетии задержали подозреваемых в разборе на камни средневековых башен в горах
О разрушении арочных камней в башнях в селении Бейни стало известно 15 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС