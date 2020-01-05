Якутские врачи спасли ребенка, которому в бронхи попала часть игрушки

ЯКУТСК, 5 января. /ТАСС/. Якутские врачи спасли жизнь ребенку, которому через нос в бронх попала часть пластмассовой игрушки, сообщили журналистам в Минздраве республики в воскресенье.

"Трагедия едва не произошла в новогодние праздники в одном из отдаленных сел Амгинского улуса: 4-летний ребенок травмировал себя куском пластмассовой игрушки, инородное тело через нос попало в дыхательный орган. Бригада скорой помощи доставила ребенка в Амгинскую ЦРБ, где была проведена компьютерная томография, и обследование выявило инородное тело в правом главном бронхе маленького пациента. Из-за сложности ситуации и высокого риска в село Амга был направлен специалист высшей квалификации - борт-врач-эндоскопист Иннокентий Павлов. Операция в Амгинской ЦРБ прошла успешно, инородное тело было извлечено путем эндоскопического хирургического вмешательства", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, инородным телом оказалась часть пластмассовой игрушки размером до 12 мм.

Сейчас ребенок находится в Амгинской районной больнице. Его состояние улучшается и оценивается как стабильное.

Село Амга является административным центром Амгинского района. Находится в 201 км от города Якутска.