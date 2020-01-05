Умер онколог Андрей Павленко. Он два года боролся с раком

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Известный онколог из Санкт-Петербурга Андрей Павленко, который с 2018 года рассказывал о борьбе с выявленным у него раком желудка в специальном проекте, умер в воскресенье. Об этом сообщила жена врача Анна Гегечкори на своей странице в Facebook.

"Сегодня, 5 января, в 8:20 Андрея не стало", - написала она на своей странице.

В марте 2018 года врач узнал, что у него агрессивная форма рака желудка в третьей стадии, вероятность излечения в таких случаях - порядка 5%. После этого доктор запустил на портале "Такие дела" проект "Жизнь человека", где рассказывал о системе онкологической помощи в России, о том, с какими трудностями ему лично, человеку, который знает о своем заболевании все, приходится сталкиваться. В перерывах между этапами лечения онколог продолжал работать с пациентами, проводить мастер-классы и выступать на научных конференциях.

"По договоренности с Андреем мы решили, что после его ухода мы объявим о создании гранта имени Андрея Павленко для фото-, кино-, видеодокументалистов и пишущих журналистов, которые рассказывают в своей работе о людях, борющихся против рака", - сообщается на сайте проекта "Жизнь человека".

В сообщении также отмечено, что половина собираемых средств будет ежемесячно переводиться семье Андрея, вторая половина - распределяться грантовым комитетом на производство материалов о борьбе с онкологией.

В октябре 2019 года Павленко вместе с коллегами по клинике и фондом поддержки женщин "Александра" также представил проект "Равное консультирование в онкологии". Женщины, пережившие рак, получили таким образом возможность консультировать находящихся на лечении пациенток с онкологическими заболеваниями органов репродуктивной сферы.