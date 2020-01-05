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В Ингушетии задержали подозреваемых в разборе на камни средневековых башен в горах

О разрушении арочных камней в башнях в селении Бейни стало известно 15 декабря

МАГАС, 5 января. /ТАСС/. Правоохранители в Ингушетии задержали двоих подозреваемых в разборе на камни арочных проемов средневековых башен комплекса Бейни на территории Джейрахско-Ассинского историко-архитектурного и природного музея-заповедника в горном Джейрахском районе Ингушетии. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в администрации района.

"Двоих подозреваемых в разрушении арок в Бейни задержали, пока фамилии называть мы не имеем возможности. Скоро будет ясно, какое наказание они понесут за свой поступок в рамках законодательства", - сказали в районной администрации.

15 декабря глава района Ахмед Льянов сообщал, что арочные проемы башен в комплексе Бейни разобрали вандалы. На следующий день полиция начала проверку по факту обнаруженных следов разлома арочных проемов трех жилых и полубоевых башенных комплексов.

Занимающий 65 тыс. га Джейрахско-Ассинский историко-архитектурный и природный музей-заповедник расположен в Джейрахском районе Ингушетии - единственном горном районе республики. Там сосредоточено множество памятников истории и культуры. Наиболее значительными являются храмы Тхаба-Ерды и Алби-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, башенные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал.

Башенный комплекс Бейни расположен на южном склоне Столовой горы и включает в себя 8 жилых башен с различными пристройками и каменными оборонительными стенами. Как и все башенные комплексы на территории Ингушетии, Бейни являлось родовым поселением и имеет фамильное значение для потомков ингушей, проживавших ранее в этих башнях.

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