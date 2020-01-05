Три человека погибли при пожаре в доме в Пензенской области

ТАСС, 5 января. Тела трех человек обнаружили после пожара в частном доме в селе Пензенской области. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в следственном управлении СК РФ по региону.

"По данным следствия, около 23:00 мск 4 января в доме по улице Ивановке в селе Соболевке Каменского района произошло возгорание. После ликвидации пожара в доме обнаружены тела двух мужчин 1948 и 1963 года рождения и женщины 1940 года рождения", - отмечается в сообщении.

При первоначальном осмотре на телах погибших повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются обстоятельства и причины пожара.