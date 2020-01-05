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Николь Кидман и Пинк пожертвовали $1 млн на борьбу с пожарами в Австралии

В свою очередь Хью Джекман разместил в своем аккаунте в Instagram призыв помочь в борьбе со стихией

СИДНЕЙ, 5 января. /ТАСС/. Актриса Николь Кидман и певица Пинк пожертвовали на двоих $1 млн на борьбу с лесными пожарами в Австралии. Об этом они сообщили на личных страницах в социальной сети Instagram в воскресенье и призвали своих поклонников присоединиться к сбору средств.

"Моя семья искренне сочувствует всем пострадавшим от пожаров в Австралии, с ними наши мысли и молитвы. Мы жертвуем $500 тыс. в пользу региональной пожарной службы, сотрудники которой прямо сейчас делают так много", - указано в сообщении Кидман.

Чуть ранее с аналогичным посланием обратилась к своим поклонникам Пинк, также сообщившая о пожертвовании. "Я совершенно опустошена тем, что происходит сейчас в Австралии, где бушуют лесные пожары. Я решила пожертвовать $500 тыс. непосредственно местным пожарным службам, которые упорно сражаются с огнем, как на передовой", - написала Пинк.

К сбору средств присоединился и актер Хью Джекман, разместивший в своем аккаунте в Instagram призыв помочь в борьбе со стихией. "Как вы можете помочь? Нажмите на изображение и перейдите по ссылкам для того, чтобы сделать пожертвование в адрес организаций, которые неустанно трудятся и борются с лесными пожарами, чтобы спасти жизни людей и животных", - написал австралиец.

Благотворительный фонд, пожертвования в который сделали мировые знаменитости, создала 2 января австралийская комедийная актриса Селеста Барбер, и всего за три дня он собрал более $22 млн. Инициативу поддержали многие австралийские актеры и кинодеятели, а также ряд мировых артистов кино и эстрады. Сообщается, что сбор средств для пожарных Австралии будет продолжен, пока огонь не будет полностью потушен, чтобы сотрудники и волонтеры службы получили всю необходимую им поддержку.

Теги
АвстралияКидман, НикольДжекман, Хью
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