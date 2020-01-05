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Пять человек госпитализировали после ДТП на свердловской трассе

Среди пострадавших есть двухлетняя девочка

ТАСС, 5 января. Столкновение двух автомобилей произошло на трассе в Свердловской области, госпитализированы пять человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД в воскресенье. 

"Накануне, 4 января примерно в 17:00 (15:00 мск) на 46 км автодороги Артемовский-Зайково водитель 1966 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с Mitsubishi Lancer под управлением водителя 1983 года рождения, двигавшегося во встречном направлении", - говорится в сообщении. 

В результате аварии оба водителя, пассажирки в возрасте 44 и 35 лет, а также двухлетняя девочка, перевозившаяся в Mitsubishi в детском автокресле, получили травмы различной степени тяжести. 

Всех пострадавших отправили в больницу Ирбита, отметили в пресс-службе УМВД.

Теги
РоссияСвердловская область
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