В Петербурге группа молодых людей подожгла на улице фальшфейер и препятствовала движению

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге по факту хулиганства на одной из центральных улиц. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"По видеонаблюдению установлено, что группа молодых людей в количестве 15-20 человек выходят напротив дома 5 по [проспекту] Бакунина на проезжую часть, один из них поджигает фальшфейер, после чего <…> все разбегаются в разные стороны. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказал собеседник агентства.

Полицию вызвала местная жительница, которая сообщила, что на проспекте Бакунина группа молодых людей скандалит и перекрывает движение. "В результате выезда [сотрудников правоохранительных органов на место], людей, нарушающих общественный порядок, обнаружено не было", - уточнил источник.

По его словам, составлены ориентировки, которые сотрудники правоохранительных органов направили в территориальные подразделения внутренних дел.