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Три человека, в том числе ребенок погибли в ДТП на Урале

Еще одного ребенка госпитализировали

ТАСС, 5 января. Столкновение двух автомобилей произошло на трассе в Челябинской области. Три человека, в том числе ребенок погибли, еще один ребенок госпитализирован, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД в воскресенье.

"Столкновение автомобилей произошло в воскресенье на трассе М-5 "Урал" в 08:40 (06:40 мск) в районе города Сим Челябинской области. В результате аварии в Volkswagen погибла женщина 1987 года рождения и ребенок 2008 года рождения. Мужчина 1982 года рождения скончался по дороге в больницу. Второй ребенок 2007 года рождения находится в реанимации", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель Volkswagen Jetta не справился с управлением из-за чего машину занесло, и она выехала на встречную полосу, где столкнулась с Mitsubishi Pajero.

Теги
РоссияЧелябинская область
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