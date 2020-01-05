СК объявил в розыск мужчину, напавшего с ножом на пассажира автобуса в Новой Москве

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Следствие объявило в розыск подозреваемого в нападении с ножом на пассажира рейсового автобуса в Новой Москве перед Новым годом. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

"В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск. Проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание фигуранта", - сообщила Иванова.

По данным следствия, в ночь на 31 декабря в рейсовом автобусе между тремя мужчинами вспыхнула драка. В ходе нее один из участников конфликта нанес оппоненту несколько ножевых ранений и скрылся вместе с сообщником. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывается вся необходимая помощь.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что правонарушители, предположительно, являются выходцами из стран ближнего зарубежья.