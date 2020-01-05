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Кризис на Украине

Украинские военные подорвались на своей мине в Донбассе

Один человек погиб

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, в результате чего погиб один человек. Об этом в воскресенье сообщил штаб силовой операции в Донбассе.

"В районе населенного пункта Золотое-5 в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно, противотанковая мина ТМ-62) подорвался грузовой автомобиль ГАЗ-66 одного из подразделений объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения", - отметили в пресс-службе.

По ее данным, один военнослужащий погиб, еще один тяжело травмирован. "На месте взрыва работает следственная рабочая группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия", - добавили в штабе.

В то же время, по данным украинского журналиста и военного эксперта Юрия Бутусова, военные подорвались на минах на опорном пункте. "Два подрыва на минах в одном из разведывательных батальонов на одном и том же опорном пункте. Один погибший, трое раненых. К сожалению, подрывы на своих минах", - написал он в Facebook.

Как отметил Бутусов, травмы получили трое украинских военных.

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