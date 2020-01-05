В Гонконге госпитализированы еще семь пациентов после поездок в Ухань

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 января. /ТАСС/. Еще семь пациентов в возрасте от двух до 55 лет госпитализированы в Гонконге после поездок в город Ухань (административный центр китайской провинции Хубэй), где была отмечена вспышка неизвестной формы пневмонии. Об этом сообщили в воскресенье службы здравоохранения этого специального административного района.

"Пациенты помещены в карантин", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что заболевшие не посещали рынок свежих продуктов в Ухане, с которым связывают многие случаи инфицирования. Они были доставлены в местные больницы с повышенной температурой, признаками респираторной инфекции и пневмонии. В общей сложности с аналогичными симптомами за последние дни здесь были госпитализированы 15 человек, пятеро из них уже выписаны.

Ранее сообщалось, что число инфицированных в результате вспышки неизвестной формы пневмонии в городе Ухань достигло 44 человек, состояние 11 заболевших оценивается как тяжелое, еще 121 человек находится под наблюдением врачей. На этом фоне власти Гонконга ввели усиленный режим санитарно-карантинного контроля в пунктах погранпропуска.

Местные эксперты предупреждают, что новое заболевание имеет сходство с тяжелым острым респираторным синдромом (атипичная пневмония), унесшим в 2003 году жизни почти 300 жителей Гонконга.