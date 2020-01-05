Два человека, в том числе ребенок погибли в ДТП в Удмуртии

ТАСС, 5 января. Авария с двумя легковыми автомобилями произошла в воскресенье на трассе в Удмуртии, погибли два человека, в том числе ребенок. Еще пятерых госпитализировали с различными травмами, сообщили журналистам в пресс-службе УГИБДД МВД России по республике.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автомобиля Toyota Yaris - 10-летний мальчик и 25-летний молодой человек - погибли на месте происшествия. Водитель и пассажиры автомобиля Toyota Yaris - 10-летний мальчик и 22-летняя девушка, а также водитель и пассажир автомобиля Lifan Solano получили травмы и были госпитализированы", - отметили в пресс-службе.

По информации УГИБДД, ДТП произошло днем 5 января на 19-м километре трассы Псеево - Крынды Алнашского района Удмуртии. Водитель автомобиля Toyota Yaris при обгоне на участке, где этот маневр запрещен, не справилась с управлением и допустила столкновение со встречным автомобилем Lifan Solano.