Легковушка сбила женщину и ребенка на пешеходном переходе в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Два человека, в том числе четырехлетний ребенок, пострадали в ДТП на пешеходном переходе в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом журналистам в воскресенье сообщили в региональном УГИБДД.

"По предварительной информации, 5 января около 17:00 мск на пересечении Стародеревенской и Камышовой улиц водитель (мужчина 1971 года рождения), управляя автомобилем Honda CR-V, совершил наезд на двух пешеходов в зоне регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пострадали мальчик 4 лет (тяжелые травмы) и женщина 1960 года рождения", - говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка.