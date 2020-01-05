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Легковушка сбила женщину и ребенка на пешеходном переходе в Петербурге

Четырехлетний мальчик получил тяжелые травмы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Два человека, в том числе четырехлетний ребенок, пострадали в ДТП на пешеходном переходе в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом журналистам в воскресенье сообщили в региональном УГИБДД.

"По предварительной информации, 5 января около 17:00 мск на пересечении Стародеревенской и Камышовой улиц водитель (мужчина 1971 года рождения), управляя автомобилем Honda CR-V, совершил наезд на двух пешеходов в зоне регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пострадали мальчик 4 лет (тяжелые травмы) и женщина 1960 года рождения", - говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка.

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РоссияСанкт-Петербург
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