Полиция предотвратила нападение вооруженного ножом мужчины на прохожих во Франции

ПАРИЖ, 5 января. /ТАСС/. Французская полиция задержала в Меце (северо-восток страны) человека, угрожавшего прохожим ножом. Как сообщил телеканал BFMTV, задержанный выкрикивал мусульманские лозунги.

Согласно показаниям очевидцев, инцидент произошел в районе Борни в воскресенье днем. Прибывшие на место полицейские открыли огонь по злоумышленнику, когда он попытался напасть на стражей порядка. По данным телеканала, нападавший получил огнестрельное ранение в ногу и был задержан.

На данный момент информации о жертвах нет. Полиция уже установила личность нападавшего. Им оказался 30-летний правонарушитель. Сведения о нем содержатся в базе данных о подозреваемых в террористической деятельности.

Это второй подобный случай за последние несколько дней. 3 января в пригороде Парижа Вильжюиф было совершено нападение на прохожих. Злоумышленник - 22-летний житель Парижа - атаковал в местном парке прохожих. В результате нападения один из пострадавших скончался, двое других были госпитализированы. Расследованием этого инцидента занялась французская прокуратура по делам о терроризме.