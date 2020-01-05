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В Москве три человека, включая ребенка, пострадали в ДТП

Один автомобиль выехал на встречную полосу

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Три человека, в том числе ребенок, пострадали при столкновении двух машин в Москве, одна из которых выехала на встречную полосу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"В 17:35 на улице Привольная у дома 59 произошло столкновение двух легковых автомобилей. Водитель BMW совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, после чего произвел столкновение с Renault. В результате ДТП пострадали три человека, из них один ребенок", - рассказали в пресс-службе.

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