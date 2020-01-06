Штормовое предупреждение объявили в акватории Тихого океана у берегов Камчатки

ТАСС, 6 января. Штормовое предупреждение объявлено в акватории Тихого океана у берегов Камчатки из-за опасного волнения моря, сообщается в понедельник на сайте ГУ МЧС по Камчатскому краю.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в середине ночи 7 января у юго-восточного побережья Камчатки (Алеутский, Усть-Камчатский, Елизовский муниципальные районы, а также Петропавловск-Камчатский, Вилючинский городские округа) и на прилегающей акватории Тихого океана ожидается опасное волнение. Явление сохранится до конца суток 7 января", - говорится в сообщении.

Начальник центра управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС Константин Павлов уточнил, что опасное волнение угрожает только судам с низким классом, которые в это время будут находиться в море и не укрыты в бухтах. "Поэтому при получении штормового предупреждения об опасном волнении моря проводится оповещение экипажей судов, находящихся в штормовых районах, с рекомендациями укрыться от непогоды в безопасных местах", - приводятся в сообщении слова Павлова.

Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, рекомендуется принять меры повышенной предосторожности.

Силы и средства ГУ МЧС России по Камчатскому краю готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.