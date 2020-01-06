{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Штормовое предупреждение объявили в акватории Тихого океана у берегов Камчатки

В МЧС сообщили об угрозе судам с низким классом, которые в это время будут находиться в море

ТАСС, 6 января. Штормовое предупреждение объявлено в акватории Тихого океана у берегов Камчатки из-за опасного волнения моря, сообщается в понедельник на сайте ГУ МЧС по Камчатскому краю.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в середине ночи 7 января у юго-восточного побережья Камчатки (Алеутский, Усть-Камчатский, Елизовский муниципальные районы, а также Петропавловск-Камчатский, Вилючинский городские округа) и на прилегающей акватории Тихого океана ожидается опасное волнение. Явление сохранится до конца суток 7 января", - говорится в сообщении.

Начальник центра управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС Константин Павлов уточнил, что опасное волнение угрожает только судам с низким классом, которые в это время будут находиться в море и не укрыты в бухтах. "Поэтому при получении штормового предупреждения об опасном волнении моря проводится оповещение экипажей судов, находящихся в штормовых районах, с рекомендациями укрыться от непогоды в безопасных местах", - приводятся в сообщении слова Павлова.

Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, рекомендуется принять меры повышенной предосторожности.

Силы и средства ГУ МЧС России по Камчатскому краю готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.

Теги
РоссияКамчатский край
Реклама на ТАСС
Пожар в складском помещении в Саратове полностью потушен
Никто не пострадал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС