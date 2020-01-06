Власти Австралии выделят около $1,4 млрд на восстановление после лесных пожаров

СИДНЕЙ, 6 января. /ТАСС/. Правительство Австралии выделит порядка $1,4 млрд на восстановление районов, пострадавших от лесных пожаров. Об этом в понедельник заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон в ходе пресс-конференции в Канберре.

Как сообщил глава австралийского правительства, власти страны намерены создать "национальный фонд восстановления после лесных пожаров размером по меньшей мере в 2 млрд австралийских долларов ($1,4 млрд)", из которого в течение следующих двух лет будут финансироваться все восстановительные работы в регионах пострадавших от огня. Оператором фонда станет созданное накануне специальное государственное агентство, которое возглавит бывший комиссар федеральной полиции Австралии Эндрю Колвин.

Ожидается, что новая структура будет работать в тесном сотрудничестве с правительствами пострадавших штатов и территорий для "скорейшего восстановления домов и инфраструктуры, разрушенной в результате лесных пожаров". Также за счет средств фонда будет оказана помощь пострадавшим от пожаров фермерам, представителям малого бизнеса и лесным хозяйствам.

Как отметил глава правительства, общий объем средств, затраченных на выплаты пособий и материальной помощи пострадавшим в результате лесных пожаров составит как минимум 125 млн австралийских долларов ($87,6 млн). Более $25 млн из этих средств уже были выплачены пострадавшим, еще $100 млн будут в ближайшее время распределены местными властями в штатах Новый Южный Уэльс, Южная Австралия, Тасмания, Виктория и Квинсленд.

Пожары в Новом Южном Уэльсе

В настоящий момент на территории региона зарегистрировано 136 лесных пожаров, 69 из которых остаются нелокализованными. С огнем борются более 2,5 тыс. пожарных и сотни единиц спецтехники, включая 90 тяжелых самолетов. В штате действует полный запрет на разведение огня и посещение леса. Территория южного побережья от Шолхэйвена, расположенного в 180 км к югу от Сиднея, до границы штата остается полностью закрытой для туристов, а местным жителям предписано быть готовыми к немедленной эвакуации. На территории региона в результате лесных пожаров погибли 18 человек и еще двое числятся пропавшими без вести.

Штат Виктория

На восточном берегу штата Виктория, где шесть районов были объявлены зоной стихийного бедствия, продолжается операция по эвакуации жителей Маллакоота. Около 300 человек ожидают транспорт, который вывезет их из заблокированного огнем города, еще более 3,5 тыс. человек были доставлены в безопасное место кораблями ВМС Австралии и военными самолетами. Как ожидается, автодорожное сообщение с Маллакоотой удастся наладить не ранее, чем через две недели.

На территории штата Виктория огнем уничтожены 1,2 млн гектаров леса, в результате пожаров погибли как минимум два человека и еще двое считаются пропавшими без вести. На востоке штата сгорели две электростанции, оставив без электричества и связи более 2 тыс. домов. Покинуть свои дома были вынуждены порядка 67 тыс. человек.

Премьер-министр штата Даниэл Эндрюс сообщил, что правительство штата создаст региональное агентство по восстановлению после лесных пожаров, в оперативное управление которого будут направлены порядка 50 млн австралийских долларов ($35 млн).

Лесные пожары в Австралии

Масштабные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров были уничтожены более 6,5 млн гектаров леса, около 2 тыс. жилых домов и порядка 3 тыс. административных и хозяйственных построек. На протяжении всего пожарного сезона, начавшегося в феврале 2019 года в огне погибли 24 человека, в том числе трое пожарных, и шесть человек пропали без вести.