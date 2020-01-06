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В Грузии российский турист погиб при сходе лавины

Сход лавины произошел 5 января, однако спасатели в течение суток не могли найти россиянина

ТБИЛИСИ, 6 января. /ТАСС/. Гражданин России попал под лавину на горнолыжном грузинском курорте Гудаури (край Мцхета - Мтианети) и погиб на месте. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе МВД Грузии.

"Он (гражданин РФ - прим. ТАСС) попал под лавину еще вчера, однако до сегодняшнего дня спасатели не могли его найти. Уже сегодня сотрудники службы спасения обнаружили туриста из РФ мертвым", - сказала сотрудница пресс-службы МВД.

Тело гражданина России уже доставлено на экспертизу. МВД расследует случившееся по статье "Причинение смерти по неосторожности" УК Грузии, что карается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до четырех лет.

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