СМИ: казахстанский бизнесмен, обвиняемый в хищении около $380 млн, признал вину

НУР-СУЛТАН, 6 января. /ТАСС/. Казахстанский бизнесмен Жомарт Ертаев, который обвиняется в хищении 144 млрд тенге (около $380 млн) из АО "Bank RBK", полностью признал свою вину в суде Алма-Аты. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство Tengrinews.

"Вину признаю в полном объеме", - цитирует оно слова Ертаева после выступления государственного обвинителя.

Как отмечает агентство, в деле 46 эпизодов и 700 томов, обвинительный акт состоит из более чем 3,6 тыс. страниц, однако прокуроры зачитали только 280. На скамье подсудимых помимо Ертаева находятся 37 человек, которых подозревают к причастности к данному преступлению.

В начале мая 2018 года правоохранительные органы РФ задержали в Москве председателя совета директоров АО "Тройка-Д Банк" Жомарта Ертаева, который находился в международном розыске. По данным МВД Казахстана, будучи советником председателя совета директоров АО "Bank RBK", он способствовал получению банковского займа подставными товариществами с ограниченной ответственностью, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств. В марте прошлого года он был экстрадирован в Казахстан.