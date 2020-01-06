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В Москве из квартиры украли серебряные рюмки, часы и другие вещи на 2 млн рублей

Инцидент произошел в доме на Ленинском проспекте

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Неизвестный, взломав дверь квартиры на Ленинском проспекте в Москве, украл оттуда деньги, наручные часы, набор серебряных рюмок и других вещей на общую сумму почти 2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"5 января в 16:44 мск в службу "02" от гражданки, проживающей на Ленинском проспекте, поступило сообщение о краже из квартиры по месту проживания. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 24 декабря по 5 января неизвестный путем повреждения замков входной двери проник в квартиру по указанному адресу, откуда совершил кражу принадлежащих гражданке €15 тысяч, 12 наручных часов, дорожной сумки, очков, набора рюмок из серебра, золотой заколки для галстука, кожаной сумки и скрылся. Материальный ущерб составил около 1 млн 956 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража" УК РФ.

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Россия
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