В поселке в Приморье двое подростков обстреляли из пневматического ружья своих сверстников

ТАСС, 6 января. Два подростка устроили стрельбу из пневматического ружья по людям и окнам домов в поселке Заводской Артемовского городского округа в Приморском крае. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

На прошлой неделе неизвестные в поселке Заводской из пневматического ружья обстреляли окна домов и двух детей десяти и 15 лет. Пострадавших после оказания необходимой медпомощи отпустили домой.

"Личности стрелявших установлены. Это двое подростков 14 и 15 лет. Один из них взял ружье у отца. Следователи их опросили", - сказали в пресс-службе.

Проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Между тем в полиции сообщили об одном стрелявшем подростке. По данным пресс-службы ОМВД по городу Артему, 14-летний житель поселка Заводской из хулиганских побуждений вел огонь из окна своей квартиры. Пневматическое ружье принадлежит его отцу.

"В инспекции по делам несовершеннолетних рассказали, что подросток воспитывается в благополучной семье, на профилактическом учете не состоял. В рамках доследственной проверки дознавателем отдела полиции из квартиры, где проживает подросток, изъято и направлено на экспертизу пневматическое ружье. Материалы проверки переданы в СК для принятия решения", - говорится в сообщении пресс-службы.