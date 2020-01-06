Два человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 6 января. /ТАСС/. Автобус, следовавший из Таджикистана в Сургут, столкнулся с грузовым автомобилем в Тюменской области. В результате аварии два человека погибли и еще семь получили травмы. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"На 266-м км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск столкнулись автобус и грузовой автомобиль ISUZU. В автобусе, следовавшем из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров, семь из них получили различные повреждения. В аварии погибли водитель и пассажир ISUZU, их личности в настоящий момент устанавливаются", - сказали в пресс-службе, уточнив, что в автобусе находились рабочие. Все пассажиры автобуса являются гражданами Таджикистана.

В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что у пострадавших нетяжелые травмы, их доставили в приемное отделение, проводят необходимую комплексную диагностику.

По предварительным данным, водитель автобуса, разворачиваясь, не пропустил ехавший в это время по дороге грузовик, пояснили в пресс-службе управления.

"Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД, движение осуществляется по одной полосе в обоих направлениях", - отметила собеседница агентства.

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