Число погибших в результате лесных пожаров на юго-востоке Австралии возросло до 25

Согласно данным правоохранителей, еще одной жертвой лесного пожара на южном побережье штата стал 71-летний мужчина, прежде считавшийся пропавшим без вести. Тело погибшего мужчины было обнаружено в понедельник во дворе его сгоревшего дома в городе Нерриганда, расположенном в 350 км к югу от Сиднея. "Детективы полицейского округа южного побережья в настоящее время находятся на месте происшествия и опрашивают спасателей, работавших в районе пожара", - указано в сообщении стражей порядка.

В настоящий момент на территории штата зарегистрированы 136 лесных пожаров, 69 из которых остаются нелокализованными. С огнем борются более 2,5 тыс. пожарных и сотни единиц спецтехники, включая 90 тяжелых самолетов. В штате действует полный запрет на разведение огня и посещение леса. Территория южного побережья от Шолхэйвена, расположенного в 180 км к югу от Сиднея, до границы штата остается полностью закрытой для туристов, а местным жителям предписано быть готовыми к немедленной эвакуации. На территории региона в результате лесных пожаров погибли 20 человек и еще один числится пропавшим без вести.

Масштабные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров были уничтожены более 6,5 млн га леса, около 2 тыс. жилых домов и порядка 3 тыс. административных и хозяйственных построек. На протяжении всего пожарного сезона, начавшегося в феврале 2019 года в огне погибли 25 человек, в том числе трое пожарных.