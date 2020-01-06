В Курганской области в ДТП погибли четыре человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 января. /ТАСС/. Авария с тремя автомобилями произошла на трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган в Курганской области, в результате четыре человека погибли, среди них один ребенок, еще четверо получили травмы. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"5 января на 192-м км автодороги Екатеринбург - Шадринск - Курган 44-летний житель Кетовского района, управляя автомобилем Toyota Wish, двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Шадринска, допустил выезд на встречную полосу и столкновение по касательной с автомобилем Lexus RX-350 под управлением 38-летней жительницы Екатеринбурга. После этого Toyota развернуло... и произошло столкновение с автомобилем Hyundai Solaris под управлением 33-летнего жителя Екатеринбурга. В результате погибли четыре человека, среди которых один ребенок, еще четыре участника движения получили различные травмы, среди них три несовершеннолетних пассажира", - говорится в сообщении.

Водитель Toyota умер до приезда скорой медицинской помощи, пассажирка 1978 года рождения умерла в больнице, а двое находившихся на заднем сидении детей - мальчики девяти и десяти лет - с различными травмами госпитализированы в отделение реанимации Шадринской городской больницы №2. Дети были пристегнуты, младшего перевозили в детском удерживающем устройстве.

Еще два человека - шестилетний ребенок и водитель Hyundai - получили травмы и были доставлены в реанимацию в шадринскую больницу. Две пассажирки - женщина 1986 года рождения и 11-летняя девочка (находилась в автомобиле сзади и была пристегнута ремнем) умерли до приезда бригады скорой помощи. Водитель и пассажир Lexus не пострадали.

"Проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются", - говорится в сообщении.