{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Курганской области в ДТП погибли четыре человека

Еще четверо пострадали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 января. /ТАСС/. Авария с тремя автомобилями произошла на трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган в Курганской области, в результате четыре человека погибли, среди них один ребенок, еще четверо получили травмы. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"5 января на 192-м км автодороги Екатеринбург - Шадринск - Курган 44-летний житель Кетовского района, управляя автомобилем Toyota Wish, двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Шадринска, допустил выезд на встречную полосу и столкновение по касательной с автомобилем Lexus RX-350 под управлением 38-летней жительницы Екатеринбурга. После этого Toyota развернуло... и произошло столкновение с автомобилем Hyundai Solaris под управлением 33-летнего жителя Екатеринбурга. В результате погибли четыре человека, среди которых один ребенок, еще четыре участника движения получили различные травмы, среди них три несовершеннолетних пассажира", - говорится в сообщении.

Водитель Toyota умер до приезда скорой медицинской помощи, пассажирка 1978 года рождения умерла в больнице, а двое находившихся на заднем сидении детей - мальчики девяти и десяти лет - с различными травмами госпитализированы в отделение реанимации Шадринской городской больницы №2. Дети были пристегнуты, младшего перевозили в детском удерживающем устройстве.

Еще два человека - шестилетний ребенок и водитель Hyundai - получили травмы и были доставлены в реанимацию в шадринскую больницу. Две пассажирки - женщина 1986 года рождения и 11-летняя девочка (находилась в автомобиле сзади и была пристегнута ремнем) умерли до приезда бригады скорой помощи. Водитель и пассажир Lexus не пострадали.

"Проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияКурганская область
Реклама на ТАСС
Минздрав уточнил число пострадавших в ДТП в Тюменской области
По данным министерства, в аварии пострадали девять человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС