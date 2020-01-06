{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ульяновске трехлетний ребенок умер во время игры в прятки

По предварительным данным, мальчик умер из-за недостатка воздуха

ТАСС, 6 января. Прокуратура Ульяновской области проводит проверку после смерти трехлетнего ребенка, который умер во время игры в прятки. Об этом в понедельник ТАСС сообщил старший помощник прокурора области Василий Зима.

"Прокуратура Засвияжского района Ульяновска проводит проверку по факту обнаружения ночью 5 января в квартире одного из домов по улице Отрадная трупа малолетнего", - сказал собеседник агентства.

Как рассказали ТАСС в прокуратуре, родители пояснили, что играли с сыном в прятки, он ушел в свою комнату, после чего на протяжении получаса не реагировал на призывы. Как выяснилось, он спрятался в кровати-трансформере, там родители обнаружили тело мальчика.

Назначена экспертиза, которая установит причину смерти ребенка. По предварительным данным, он умер из-за недостатка воздуха.

Теги
РоссияУльяновская область
Реклама на ТАСС
Минздрав уточнил число пострадавших в ДТП в Тюменской области
По данным министерства, в аварии пострадали девять человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС