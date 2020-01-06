В Ульяновске трехлетний ребенок умер во время игры в прятки

ТАСС, 6 января. Прокуратура Ульяновской области проводит проверку после смерти трехлетнего ребенка, который умер во время игры в прятки. Об этом в понедельник ТАСС сообщил старший помощник прокурора области Василий Зима.

"Прокуратура Засвияжского района Ульяновска проводит проверку по факту обнаружения ночью 5 января в квартире одного из домов по улице Отрадная трупа малолетнего", - сказал собеседник агентства.

Как рассказали ТАСС в прокуратуре, родители пояснили, что играли с сыном в прятки, он ушел в свою комнату, после чего на протяжении получаса не реагировал на призывы. Как выяснилось, он спрятался в кровати-трансформере, там родители обнаружили тело мальчика.

Назначена экспертиза, которая установит причину смерти ребенка. По предварительным данным, он умер из-за недостатка воздуха.