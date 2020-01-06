Источник: в Подмосковье начальника отдела Роскосмоса убил его младший брат

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Начальник отдела Роскосмоса Сергей Хайкин найден убитым в Щелковском районе Подмосковья. Предварительно, его застрелил младший брат Иван, после чего совершил суицид. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, в поселке Биокомбинат Иван Хайкин застрелил из ружья своего старшего брата Сергея - начальника отдела Роскосмоса. После этого Иван совершил самоубийство", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия найдено ружье. Следователи устанавливают причины конфликта между братьями.