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СК возбудил дело после убийства в Подмосковье начальника отдела Роскосмоса

По предварительным данным следствия, его убил младший брат
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© Кристина Бражникова/ТАСС, архив

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после убийства начальника отдела Роскосмоса Сергея Хайкина в Щелковском районе Подмосковья.

"5 января в квартире в поселке Биокомбинат с огнестрельным ранением груди обнаружено тело 36-летнего мужчины, а также <...> обнаружено тело его 31-летнего брата. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сказали ТАСС в Главном следственном управлении СК по Московской области.

По предварительным данным следствия, между братьями произошел конфликт, в ходе которого младший брат убил старшего, после чего совершил суицид. С места происшествия изъято ружье, упаковка патронов и другие предметы. Назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская.

Причины конфликта между братьями устанавливаются.

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Россия
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