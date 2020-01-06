СК возбудил дело после убийства в Подмосковье начальника отдела Роскосмоса

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после убийства начальника отдела Роскосмоса Сергея Хайкина в Щелковском районе Подмосковья.

"5 января в квартире в поселке Биокомбинат с огнестрельным ранением груди обнаружено тело 36-летнего мужчины, а также <...> обнаружено тело его 31-летнего брата. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сказали ТАСС в Главном следственном управлении СК по Московской области.

По предварительным данным следствия, между братьями произошел конфликт, в ходе которого младший брат убил старшего, после чего совершил суицид. С места происшествия изъято ружье, упаковка патронов и другие предметы. Назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская.

Причины конфликта между братьями устанавливаются.