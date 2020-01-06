Оставленный без присмотра младенец замерз на балконе в Хабаровском крае

ТАСС, 6 января. Родители в Хабаровском крае оставили на балконе грудного ребенка, малыш умер от переохлаждения. Об этом сообщается в понедельник на странице регионального Минздрава в Instagram.

Как сообщают региональные и федеральные СМИ, инцидент произошел утром 5 января в городе Николаевске-на-Амуре. Местная жительница на несколько часов оставила на балконе коляску с грудным ребенком. По данным синоптиков, в воскресенье в городе стояли 20-градусные морозы.

"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", - говорится в сообщении.

На момент публикации комментарий регионального Следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю получить не удалось.