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Оставленный без присмотра младенец замерз на балконе в Хабаровском крае

По данным синоптиков, 5 января, когда произошел инцидент, в городе были 20-градусные морозы

ТАСС, 6 января. Родители в Хабаровском крае оставили на балконе грудного ребенка, малыш умер от переохлаждения. Об этом сообщается в понедельник на странице регионального Минздрава в Instagram.

Как сообщают региональные и федеральные СМИ, инцидент произошел утром 5 января в городе Николаевске-на-Амуре. Местная жительница на несколько часов оставила на балконе коляску с грудным ребенком. По данным синоптиков, в воскресенье в городе стояли 20-градусные морозы.

"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", - говорится в сообщении.

На момент публикации комментарий регионального Следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю получить не удалось.

Теги
РоссияХабаровский край
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