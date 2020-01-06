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В Роскосмосе заявили, что убитый в Подмосковье не является сотрудником госкорпорации

Ранее сообщалось, что в поселке Биокомбинат был убит Сергей Хайкин
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© Александр Демьянчук/ТАСС, архив

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Убитый в поселке Биокомбинат Щелковского района Сергей Хайкин не является сотрудником Роскосмоса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

"В связи с сообщениями в СМИ касательно убийства С. А. Хайкина сообщаем, что он не является сотрудником госкорпорации "Роскосмос", - сообщили в пресс-службе.

Ранее источник ТАСС сообщил, что в поселке Биокомбинат Щелковского района Подмосковья был убит Сергей Хайкин. По словам собеседника агентства, его застрелил из ружья младший брат Иван Хайкин и после этого совершил самоубийство.

На месте происшествия найдено ружье. Следователи устанавливают причины ЧП. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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