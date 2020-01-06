В детском лагере в Новгородской области зафиксировали вспышку инфекционного заболевания

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 января. /ТАСС/. Инфекционное заболевание зафиксировано у 16 детей в оздоровительно-образовательном центре "Гверстянец" в Новгородской области. Из-за случившегося более 200 школьников отправлены домой раньше окончания смены, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации Великого Новгорода в понедельник.

"В центре "Гверстянец" зарегистрировано 16 случаев инфекционного заболевания среди детей. Руководителем учреждения принято решение о расформировании смены. На отдыхе с 3 января, который должен был продлиться до 12 января, находились 215 человек. Все дети, находившиеся на отдыхе, сегодня будут вывезены из лагеря на автобусах в сопровождении сотрудников ДПС", - говорится в сообщении.

В понедельник в лагере начала работу комиссия областного Роспотребнадзора, которая выясняет причины сложившейся ситуации. Как сообщил журналистам представитель регионального министерства здравоохранения, заболевшие школьники находятся в удовлетворительном состоянии и не нуждаются в госпитализации.

Детский оздоровительно-образовательный центр для детей от семи до 15 лет "Гверстянец" находится в 100 км от города Великий Новгород, работает круглый год. Учредителем центра является комитет по образованию администрации Великого Новгорода.