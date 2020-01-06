Ребенка сбил автомобиль скорой помощи на курорте в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 6 января. /ТАСС/. Автомобиль скорой помощи насмерть сбил девятилетнего мальчика на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил ТАСС в понедельник инспектор управления ГИБДД МВД по республике Ибрахим Токов.

"6 января в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики между поселками Архыз и Романтик (горнолыжный курорт) водитель кареты скорой помощи допустил наезд на пешехода, жителя Ставропольского края 2011 года рождения. В результате ДТП несовершеннолетний от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", - сказал собеседник агентства.

Согласно предварительной информации, мальчик находился на проезжей части вне пешеходного перехода. Скорая помощь доставляла в больницу пострадавшего с места другого ДТП.