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Ребенка сбил автомобиль скорой помощи на курорте в Карачаево-Черкесии

Мальчик умер от полученных травм на месте происшествия

ЧЕРКЕССК, 6 января. /ТАСС/. Автомобиль скорой помощи насмерть сбил девятилетнего мальчика на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил ТАСС в понедельник инспектор управления ГИБДД МВД по республике Ибрахим Токов.

"6 января в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики между поселками Архыз и Романтик (горнолыжный курорт) водитель кареты скорой помощи допустил наезд на пешехода, жителя Ставропольского края 2011 года рождения. В результате ДТП несовершеннолетний от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", - сказал собеседник агентства.

Согласно предварительной информации, мальчик находился на проезжей части вне пешеходного перехода. Скорая помощь доставляла в больницу пострадавшего с места другого ДТП.

Теги
РоссияКарачаево-Черкесия
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