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В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с двумя машинами

Одна из машин выехала на тротуар и сбила пешехода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 января. /ТАСС/. Столкновение двух иномарок произошло в понедельник вечером на пересечении проспекта Кузнецова и Ленинского проспекта в Красносельском районе Санкт-Петербурга. В результате одна из машин выехала на тротуар и сбила пешехода. Пострадали еще три человека, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.

Авария произошла около 17:00. "Произошло столкновение двух автомобилей - Mercedes и Volkswagen, который впоследствии совершил выезд на тротуар и наезд на пешехода. В результате ДТП пострадали: пассажирка автомобиля Mercedes - девушка в тяжелом состоянии; водитель Volkswagen - мужчина в тяжелом состоянии; пассажир Volkswagen - девушка в состоянии средней тяжести, а также пешеход - девушка находится в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что водитель Mercedes в результате аварии не пострадал. По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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